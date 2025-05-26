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Росія атакувала дронами передмістя Харкова: з’явилися фото наслідків
Внаслідок ворожої атаки по території приватного підприємства у селищі Васищеве сталися руйнації та загоряння складської будівлі.
Російські окупанти завдали масованих ударів БпЛА по передмістю Харкова, виникла масштабна пожежа.
Внаслідок ворожої атаки по території приватного підприємства у селищі Васищеве сталися руйнації та загоряння складської будівлі.
За попередніми даними жертв та постраждалих немає.
Роботи з ліквідації пожежі, до яких залучені понад 50 рятувальників, тривають.
Нагадаємо, Росія атакувала Київщину дронами та крилатими ракетами.