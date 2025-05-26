ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
268
Час на прочитання
1 хв

Росія атакувала дронами передмістя Харкова: з’явилися фото наслідків

Внаслідок ворожої атаки по території приватного підприємства у селищі Васищеве сталися руйнації та загоряння складської будівлі.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Росія атакувала дронами передмістя Харкова

Росія атакувала дронами передмістя Харкова / © ДСНС України

Російські окупанти завдали масованих ударів БпЛА по передмістю Харкова, виникла масштабна пожежа.

Внаслідок ворожої атаки по території приватного підприємства у селищі Васищеве сталися руйнації та загоряння складської будівлі.

За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Роботи з ліквідації пожежі, до яких залучені понад 50 рятувальників, тривають.

РФ завдала масованих ударів БпЛА по передмістю Харкова / © ДСНС України

РФ завдала масованих ударів БпЛА по передмістю Харкова / © ДСНС України

РФ завдала масованих ударів БпЛА по передмістю Харкова / © ДСНС України

РФ завдала масованих ударів БпЛА по передмістю Харкова / © ДСНС України

РФ завдала масованих ударів БпЛА по передмістю Харкова / © ДСНС України

РФ завдала масованих ударів БпЛА по передмістю Харкова / © ДСНС України

РФ завдала масованих ударів БпЛА по передмістю Харкова / © ДСНС України

РФ завдала масованих ударів БпЛА по передмістю Харкова / © ДСНС України

РФ завдала масованих ударів БпЛА по передмістю Харкова / © ДСНС України

РФ завдала масованих ударів БпЛА по передмістю Харкова / © ДСНС України

РФ завдала масованих ударів БпЛА по передмістю Харкова / © ДСНС України

РФ завдала масованих ударів БпЛА по передмістю Харкова / © ДСНС України

Нагадаємо, Росія атакувала Київщину дронами та крилатими ракетами.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie