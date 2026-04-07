Росія атакувала дроном "швидку" з медиками, є поранені — перші подробиці
У Херсоні армія РФ атакувала карету швидкої допомоги.
У Дніпровському районі Херсона росіяни атакувати безпілотниками швидку. Внаслідок удару постраждало троє медиків.
Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.
За даними ОВА, удар було завдано 7 квітня близько 19:00. Внаслідок вибуху постраждали троє працівників медичної служби:
48-річна лікарка;
24-річний парамедик;
42-річний екстрений медичний технік.
Усіх потерпілих госпіталізували до лікарні. За попередньою інформацією, медики дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми
Нагадаємо, 7 квітня російські війська накрили щільним вогнем Корабельний район Херсона: близько пів години вони безперервно обстрілювали житлову забудову. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Пошкоджено крамницю, аптеку та квартири у багатоповерхівках.
