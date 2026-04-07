ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Укрaїнa

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
1 хв

Росія атакувала дроном "швидку" з медиками, є поранені — перші подробиці

У Херсоні армія РФ атакувала карету швидкої допомоги.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Швидка / фото ілюстративне

Швидка / фото ілюстративне

Доповнено додатковими матеріалами

У Дніпровському районі Херсона росіяни атакувати безпілотниками швидку. Внаслідок удару постраждало троє медиків.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, удар було завдано 7 квітня близько 19:00. Внаслідок вибуху постраждали троє працівників медичної служби:

  • 48-річна лікарка;

  • 24-річний парамедик;

  • 42-річний екстрений медичний технік.

Усіх потерпілих госпіталізували до лікарні. За попередньою інформацією, медики дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми

Нагадаємо, 7 квітня російські війська накрили щільним вогнем Корабельний район Херсона: близько пів години вони безперервно обстрілювали житлову забудову. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Пошкоджено крамницю, аптеку та квартири у багатоповерхівках.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Дата публікації
Кількість переглядів
183
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie