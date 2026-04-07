Швидка / фото ілюстративне

У Дніпровському районі Херсона росіяни атакувати безпілотниками швидку. Внаслідок удару постраждало троє медиків.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, удар було завдано 7 квітня близько 19:00. Внаслідок вибуху постраждали троє працівників медичної служби:

48-річна лікарка;

24-річний парамедик;

42-річний екстрений медичний технік.

Усіх потерпілих госпіталізували до лікарні. За попередньою інформацією, медики дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми

Нагадаємо, 7 квітня російські війська накрили щільним вогнем Корабельний район Херсона: близько пів години вони безперервно обстрілювали житлову забудову. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Пошкоджено крамницю, аптеку та квартири у багатоповерхівках.

