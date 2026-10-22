Росія атакувала дроном житловий будинок у великому місті: серед поранених — двоє дітей (фото)

Наслідки удару по Житомиру / © ДСНС

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У Житомирі внаслідок російської атаки ударним безпілотником постраждали дев’ятеро людей, зокрема двоє дітей. Ворожий дрон у четвер, 22 жовтня, влучив у приватний житловий будинок.

Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

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«Росія продовжує свідомий терор проти мирної Житомирщини», — наголосив очільник ОВА.

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За його словами, двох постраждалих уже доправили до обласної лікарні. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

На місці влучання працюють рятувальники ДСНС, медичні бригади та представники Червоного Хреста.

«Усім постраждалим надається вся необхідна допомога та підтримка», — повідомив Бунечко.

За інформацією ДСНС, росіяни влучили у приватний одноповерховий житловий будинок. Рятувальники обстежили територію — осередків загорянь не виявлено.

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Подробиці удару РФ по Житомиру

У коментарі «Суспільному» очевидці повідомили, що ворожий дрон упав в житловому кварталі, поруч із дитячим садком. У сусідніх багатоповерхівках вибило шибки ударною хвилею. Пошкоджено також деякі автомобілі.

«Я пішла зняти куртку і в цей момент і в мене посипалися вікно і відкрилися двері. Я член правління нашого ОСББ, і я одразу вибігла. Люди спускалися і розповіли, що вікна з того боку повилітали і поруч впав «Шахед». Я не бачила, але сусідка розповіла, що «Шахед» закрутився в електродротах, які йдуть на приватний будинок, який постраждав. Там якраз по тій стороні якраз люди йшли і вони постраждали», — розповіла виданню жителька сусіднього будинку Олена.

Атака РФ на Житомир — фото наслідків

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, російські окупанти 21 жовтня атакували безпілотниками Рівненську область і влучили по закладу торговельної мережі «Метро».

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