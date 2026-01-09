ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1102
2 хв

Росія атакувала два іноземні цивільні судна в Чорному морі: є загиблий та поранені (фото)

Росія вдарила по іноземних суднах у портах Одеси та Чорноморська.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Росія атакувала два іноземні цивільні судна в Чорному морі

Росія атакувала два іноземні цивільні судна в Чорному морі / © Олексій Кулеба в Telegram

Російські війська здійснили чергову атаку на цивільне судноплавство в межах Українського морського коридору. Внаслідок ударів пошкоджено два судна під іноземними прапорами, серед екіпажу одного з суден є загиблий і постраждалі.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

«Це чергове свідчення того, що Росія свідомо б’є по цивільних об’єктах, по міжнародному судноплавству, по продовольчій логістиці. Це жахливий воєнний злочин!» — заявив Кулеба.

За його словами, в порту «Чорноморськ» російський ударний дрон влучив у судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс. Балкер прямував по зерно. Судно зберегло морехідність і прямує до найближчого порту.

Росія атакувала два іноземні цивільні судна в Чорному морі / © Олексій Кулеба в Telegram

Росія атакувала два іноземні цивільні судна в Чорному морі / © Олексій Кулеба в Telegram

«Біля порту Одеса також уражено судно під прапором Коморських островів, яке перевозило сою. Внаслідок атаки, на жаль, є загиблий член екіпажу — громадянин Сирії», — зазначив віцепрем’єр.

Росія атакувала два іноземні цивільні судна в Чорному морі / © Олексій Кулеба в Telegram

Росія атакувала два іноземні цивільні судна в Чорному морі / © Олексій Кулеба в Telegram

Як повідомив Кулеба, на місця влучань негайно були спрямовані рятувальні підрозділи. Наразі триває надання допомоги постраждалим та оцінка масштабів руйнувань. Попри постійні обстріли Україна продовжує вживати заходів для гарантування безпеки судноплавства та виконання експортних зобов’язань.

Росія атакувала два іноземні цивільні судна в Чорному морі / © Олексій Кулеба в Telegram

Росія атакувала два іноземні цивільні судна в Чорному морі / © Олексій Кулеба в Telegram

Нагадаємо, в новорічну ніч Одеса зазнала кількох хвиль атак російських безпілотників. Через падіння дронів та їхніх уламків у місті зафіксовано пошкодження житлових будинків і займання на об’єктах інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що Росія перетворила Одесу на ключовий театр економічної війни, намагаючись повністю заблокувати морський експорт України, який забезпечує 90% аграрних постачань. На тлі візиту президента України Володимира Зеленського до резиденції президента США Дональда Трампа Кремль наростив кількість дронових атак на портову інфраструктуру до рекордних показників.

1102
