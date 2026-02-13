- Дата публікації
Росія атакувала енергетику: дві області частково без світла
Якщо знеструмлення на Миколаївщині спровокували «Шахеди», то в Херсоні причина невідома.
Атака російських безпілотників призвела до пошкодження енергетичної інфраструктури в Миколаївській області. Частина регіону, а також Херсон залишилися без електроенергії.
Про це повідомили очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім та очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
Кім поінформував, що внаслідок ранкової атаки дронів-камікадзе «Шахед» зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. Наразі частина населених пунктів Баштанського району залишилася без електропостачання.
«У Херсоні тимчасово відсутнє електропостачання. Фахівці з’ясовують причини. Працюємо над якомога швидшим поверненням електрики в домівки наших людей», — йдеться у дописі Шанька.
У Херсоні до моменту повного відновлення електрики водопостачання здійснюватиметься за допомогою генераторів. Голова МВА закликав поставитися до ситуації з розумінням.
Він нагадав, що у громаді функціонують «Пункти незламності», де можна підзарядити гаджети, скористатися доступом до Інтернету, зігрітися та відпочити.
До слова, у ніч проти 13 лютого РФ атакувала Одесу дронами, пошкодивши дві багатоповерхівки, цивільну інфраструктуру, автосервіс, дитсадок та гімназію. За словами очільника ОВА Сергія Лисака, минулося без жертв, а пожежі оперативно ліквідували.