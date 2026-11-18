Знеструмлення в Україні через обстріли РФ / © Associated Press

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Атаки ворога на енергетичну інфраструктуру України продовжуються. Через пошкодження енергетичного обладнання у Харківській та Сумській областях зараз вимушено застосовуються аварійні відключення світла.

Про це повідомили в Укренерго.

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Внаслідок обстрілів станом на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.

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Найважча ситуація через повторні атаки РФ – у Харківській та Дніпропетровській областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам.

Через пошкодження енергетичного обладнання у Харківській та Сумській областях зараз вимушено застосовуються аварійні відключення.

У частині областей до кінця доби вимушено діють обмеження:

⁠для промисловості — графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).

Актуальні графіки відключень потрібно перевіряти на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.

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Нагадаємо, що у середу, 18 листопада, у частині областей України протягом усієї доби діятимуть планові відключення електроенергії. Обмеження стосуватимуться як промислових підприємств, так і побутових споживачів.

Однак ворог продовжує удари по енергетиці. Зокрема, зранку 18 листопада російська армія безпілотниками атакувала Рівненську область. У регіоні виникли відключення світла.

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