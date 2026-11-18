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Росія атакувала енергетику: у низці областей екстрені та погодинні відключення світла
РФ завдала ударів по енергетиці. В Україні застосовують аварійні та погодинні графіки відключень.
Атаки ворога на енергетичну інфраструктуру України продовжуються. Через пошкодження енергетичного обладнання у Харківській та Сумській областях зараз вимушено застосовуються аварійні відключення світла.
Про це повідомили в Укренерго.
Внаслідок обстрілів станом на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.
Найважча ситуація через повторні атаки РФ – у Харківській та Дніпропетровській областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам.
Через пошкодження енергетичного обладнання у Харківській та Сумській областях зараз вимушено застосовуються аварійні відключення.
У частині областей до кінця доби вимушено діють обмеження:
для промисловості — графіки обмеження потужності;
для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).
Актуальні графіки відключень потрібно перевіряти на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.
Нагадаємо, що у середу, 18 листопада, у частині областей України протягом усієї доби діятимуть планові відключення електроенергії. Обмеження стосуватимуться як промислових підприємств, так і побутових споживачів.
Однак ворог продовжує удари по енергетиці. Зокрема, зранку 18 листопада російська армія безпілотниками атакувала Рівненську область. У регіоні виникли відключення світла.