Росія атакувала енергетику України: у чотирьох областях оголосили про аварійні відключення світла

Енергетика / © Associated Press

Реклама

Пысля ударів РФ по українській енергетичній інфраструктуруі є наслідки. Так, частина споживаачів знеструмлена у Дніпропетровській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях. Застосовуються також графіки обмежень для промисловості.

Про це інформує «Укренерго».

Енергетики наголошують, що там, де безпековова ситуація дозволяє, здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Фахівці докладають усіх зусиль для заживлення абонентів.

Реклама

«Через наслідки попередніх масованих російських атак в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 прогнозується застосування графіків обмеження потужності для промисловості», — додали у відомстві.

Українців також закликають до ощадливого енергоспоживання. Зокрема, доцільно перенести на години найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій — з 11:00 до 15:00. Крім того, у період обмежень для промисловості варто мінімізувати користування потужними електроприладами.

Росія обстрілює Україну — останні новини

Як ми писали, росіяни атакували південь Одеської області. Ціллю стали об’єкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури. Внаслдіок ударів виникли пожежі, їх оперативно ліквідували рятувальники. Минулося без жертв і постраждалих. Фіксуються перебої з електропостачанням, а об’єкти критичної інфраструктури — на резевному живленні.

Росіяни вдарили по терміналу пошти у Запоріжжі. Поранень зазнали восьмеро людей. Усім надається допомога з боку медиків.