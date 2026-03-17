Росія атакувала енергетику України: у чотирьох областях оголосили про аварійні відключення світла
У низці регіонів України застосовуються аварійні відключення.
Пысля ударів РФ по українській енергетичній інфраструктуруі є наслідки. Так, частина споживаачів знеструмлена у Дніпропетровській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях. Застосовуються також графіки обмежень для промисловості.
Про це інформує «Укренерго».
Енергетики наголошують, що там, де безпековова ситуація дозволяє, здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Фахівці докладають усіх зусиль для заживлення абонентів.
«Через наслідки попередніх масованих російських атак в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 прогнозується застосування графіків обмеження потужності для промисловості», — додали у відомстві.
Українців також закликають до ощадливого енергоспоживання. Зокрема, доцільно перенести на години найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій — з 11:00 до 15:00. Крім того, у період обмежень для промисловості варто мінімізувати користування потужними електроприладами.
Як ми писали, росіяни атакували південь Одеської області. Ціллю стали об’єкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури. Внаслдіок ударів виникли пожежі, їх оперативно ліквідували рятувальники. Минулося без жертв і постраждалих. Фіксуються перебої з електропостачанням, а об’єкти критичної інфраструктури — на резевному живленні.
Росіяни вдарили по терміналу пошти у Запоріжжі. Поранень зазнали восьмеро людей. Усім надається допомога з боку медиків.