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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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194
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Росія атакувала енергетику України: загинув працівник, є поранений

Внаслідок атаки РФ на ТЕС ДТЕК загинула людина.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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ДТЕК

ДТЕК

Після російського обстрілу однієї з ТЕС ДТЕК загинув працівник, ще одного поранено.

Про це повідомили у пресслужбі компанії ДТЕК.

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«Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Пораненому колезі надається вся необхідна допомога. Бажаємо якнайшвидшого одужання», — зазначили у ДТЕК.

Також додали, що через атаку обладнання ТЕС зазнало значних руйнувань. Наразі енергетики оцінюють масштаби руйнувань обладнання.

За даними компанії, цей обстріл став черговим у серії цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення росія здійснила вже майже 230 атак на теплоелектростанції ДТЕК.

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Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив про наміри збільшити інтенсивність атак по інфраструктурних об’єктах на території України.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський закликав громадян бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги, бо Росія готує черговий удар.

Раніше росіяни завдали удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено обладнання компанії ДТЕК, через що сотні людей залишилися без світла.

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Дата публікації
Кількість переглядів
194
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