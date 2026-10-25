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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія атакувала енергетику Вінниччини: частина області залишилася без світла

На місці працюють рятувальники та енергетики, які ліквідовують наслідки атаки й відновлюють подачу електроенергії.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ворог атакував Вінничину

Ворог атакував Вінничину / © Associated Press

На Вінниччині внаслідок влучання по енергетичному об’єкту сталося аварійне відключення електропостачання в одному з районів області.

Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

За її словами, російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру регіону.

«Агресор продовжує атаку на енергетичні об’єкти області. Постраждалі відсутні», — заявила Заболотна.

Очільниця ОВА уточнила, що влучання по енергооб’єкту спричинило аварійне відключення електропостачання в одному з районів Вінниччини.

Наразі рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу й відновленням електропостачання.

Раніше повідомлялося, що 22 жовтня російська армія вдарила по енергетиці у Вінницькій області.

Ми раніше інформували, що росіяни чергового разу вдарили по енергетичній інфраструктурі Одещини.

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