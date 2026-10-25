Росія атакувала енергетику Вінниччини: частина області залишилася без світла

Ворог атакував Вінничину / © Associated Press

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На Вінниччині внаслідок влучання по енергетичному об’єкту сталося аварійне відключення електропостачання в одному з районів області.

Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

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За її словами, російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру регіону.

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«Агресор продовжує атаку на енергетичні об’єкти області. Постраждалі відсутні», — заявила Заболотна.

Очільниця ОВА уточнила, що влучання по енергооб’єкту спричинило аварійне відключення електропостачання в одному з районів Вінниччини.

Наразі рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу й відновленням електропостачання.

Раніше повідомлялося, що 22 жовтня російська армія вдарила по енергетиці у Вінницькій області.

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Ми раніше інформували, що росіяни чергового разу вдарили по енергетичній інфраструктурі Одещини.

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