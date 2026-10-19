Росія атакувала енергооб’єкт на заході України: перші подробиці (оновлено)

Атака РФ / © ТСН.ua

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На Львівщині пізно ввечері 19 жовтня російський безпілотник двічі атакував енергетичний обʼєкт.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

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Атака РФ на Львівщині 19 жовтня — що відомо

Очільник області закликав жителів перебувати в укриттях та дотримуватися правил безпеки під час загрози.

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«Повітряна тривога триває. Загроза досі висока. Не ігноруйте!» — повідомив начальник ОВА станом на 23:09.

Згодом він повідомив, що під час тривоги по тому ж обʼєкту вдарив другий дрон. На місці вже працюють рятувальники.

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Нагадаємо, російська армія вранці 19 жовтня запустила у напрямку Львова свої ударні безпілотники. Уламки впали у селі під обласним центром, пошкодивши житлові будинки та автівки.

А вранці 16 жовтня у Львівській області збили три російські бойові безпілотники, один із яких був реактивним. Унаслідок падіння уламків у Дублянах отримав поранення 34-річний чоловік

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