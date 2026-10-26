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Росія атакувала енергооб’єкт на заході України: зникло світло
На Буковині через атаку РФ пошкоджено об’єкт енергетики.
Увечері 26 жовтня російський реактивний дрон атакував Буковину. Через падіння уламків пошкоджено об’єкт енергетики, тож в області є відключення світло.
Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Осипенко.
Атака РФ на Чернівецьку область — що відомо
За його словами, у Чернівецькій області внаслідок ворожої атаки ніхто з людей не загинув і не постраждав.
«На місці працюють усі екстрені служби. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи», — зазначив Осипенко.
Голова ОВА закликав жителів не викладати у соцмережі фото й відео роботи ППО та наслідків влучань, щоб росіяни не змогли скоригувати повторні удари.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, росіяни вдарили по енергетиці Хмельниччини: частина Кам’янець-Подільського району залишилася без світла, пошкоджено будинки.
Також раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області ліквідували ворожий безпілотник, який порушив повітряний простір регіону.
До слова, через атаки РФ на енергетику України, 27 жовтня в частині областей України запроваджують графіки відключення світла.