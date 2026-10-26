Росія атакувала енергооб’єкт на заході України: зникло світло

Відключення світла / © УНІАН

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Увечері 26 жовтня російський реактивний дрон атакував Буковину. Через падіння уламків пошкоджено об’єкт енергетики, тож в області є відключення світло.

Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Осипенко.

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Атака РФ на Чернівецьку область — що відомо

За його словами, у Чернівецькій області внаслідок ворожої атаки ніхто з людей не загинув і не постраждав.

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«На місці працюють усі екстрені служби. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи», — зазначив Осипенко.

Голова ОВА закликав жителів не викладати у соцмережі фото й відео роботи ППО та наслідків влучань, щоб росіяни не змогли скоригувати повторні удари.

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Нагадаємо, росіяни вдарили по енергетиці Хмельниччини: частина Кам’янець-Подільського району залишилася без світла, пошкоджено будинки.

Також раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області ліквідували ворожий безпілотник, який порушив повітряний простір регіону.

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До слова, через атаки РФ на енергетику України, 27 жовтня в частині областей України запроваджують графіки відключення світла.

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