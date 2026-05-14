Росія атакувала енергооб’єкт: в одній з областей тисячі людей залишилися без світла

Після російського удару на Чернігівщині тисячі людей опинилися без електрики.

Атака на об'єкт енергетики. / © Associated Press

Вночі 14 травня російська армія атакувала Чернігівську область. Загарбники поцілили по об’єктові енергетики.

Про це повідомили у Чернігівобленерго.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено енергооб’єкт у Чернігівському районі. Наразі понад 31 тисяча абонентів залишилася без електропостачання.

«Енергетики приступлять до виконання відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація», — наголосили у повідомленні.

Як повідомлялося, напередодні, 13 травня, російська армія здійснила масовану атаку дронами по Україні. Зокрема, по західних областях. Головними цілями окупантів стали енергетична інфраструктура та залізниця — важливі транспортні вузли у Рівненській та Волинській областях.

Окрім того, вчора вдень РФ атакувала Івано-Франківську область. Зокрема, після ударів у Коломийському районі сталися аварійні відключення світла.

