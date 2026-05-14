Росія атакувала енергооб’єкт: в одній з областей тисячі людей залишилися без світла
Після російського удару на Чернігівщині тисячі людей опинилися без електрики.
Вночі 14 травня російська армія атакувала Чернігівську область. Загарбники поцілили по об’єктові енергетики.
Про це повідомили у Чернігівобленерго.
Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено енергооб’єкт у Чернігівському районі. Наразі понад 31 тисяча абонентів залишилася без електропостачання.
«Енергетики приступлять до виконання відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація», — наголосили у повідомленні.
Як повідомлялося, напередодні, 13 травня, російська армія здійснила масовану атаку дронами по Україні. Зокрема, по західних областях. Головними цілями окупантів стали енергетична інфраструктура та залізниця — важливі транспортні вузли у Рівненській та Волинській областях.
Окрім того, вчора вдень РФ атакувала Івано-Франківську область. Зокрема, після ударів у Коломийському районі сталися аварійні відключення світла.