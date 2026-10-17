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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія атакувала енергооб’єкти у 10 областях — де ситуація зі світлом найгірша

Через наслідки обстрілів у низці регіонів діють графіки погодинних відключень електроенергії.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Ремонтні роботи тривають у всіх регіонах

Ремонтні роботи тривають у всіх регіонах / © Associated Press

Вночі та зранку ворог атакував низку енергетичних об’єктів у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Харківській областях.

Про це повідомили в Міненерго.

Як наслідок, частина споживачів залишилася без електропостачання. Наразі енергетикам вдалося повернути світло для понад пів мільйона споживачів.

«Відновлювальні роботи ускладнюються постійними повітряними тривогами та загрозою повторних обстрілів», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, сьогодні у низці регіонів України застосовуються графіки погодинних відключень та у всіх областях графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу.

Нагадаємо, Вінниця внаслідок російської атаки залишилася без електроенергії. Об’єкти критичної інфраструктури працюють на резервному живленні. Наразі електротранспорт не працює, на маршрути вийде більша кількість автобусів та маршруток.

Увечері, 16 жовтня, росіяни також атакували Хмельницьку область. Через удар безпілотників знеструмлена північна частина області.

У Тернопільській області тисячі абонентів залишилися без світла через ворожу атаку.

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