Росія атакувала енергооб’єкти у кількох регіонах: де знеструмлення і діють графіки

Через атаки Росії по енергооб’єктах України у ніч проти 18 є знеструмлені споживачі у Черкаській, Миколаїській та Запорізькій областях. У більшості регіонів України цього дня діють погодинні відключення світла.

Про це повідомило «Укренерго».

У ніч проти 18 грудня російська армія влаштувала атаку на енергооб’єкти у кількох областях України. Через ворожі удари на ранок є знеструмлені споживачі на Черкащині, Миколаївщині та Запоріжжі.

У всіх регіонах, де є пошкодження, проводяться вварійно-відновлювальні роботи. Енергетики намагаються якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.

Через попередні російські атаки на українську енергосистему 18 грудня у більшості областей застосовуються:

графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу,

погодинні відключення світла для споживачів.

У регіонах, де діють погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.

Нагадаємо, енергетичний експерт Михайло Гончар попередив про неминуче ускладнення ситуації в енергосистемі з настанням холодів через зростання споживання та критичні пошкодження високовольтних трансформаторів. Окрім ударів по ТЕЦ, експерт також прогнозує можливі атаки ворога на водоканали, залізницю та транспортну інфраструктуру.