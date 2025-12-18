- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Росія атакувала енергооб’єкти у кількох регіонах: де знеструмлення і діють графіки
Через попередні ворожі удари по енергетичній інфраструктурі у більшості регіонів України запроваджено графіки обмеження споживання.
Через атаки Росії по енергооб’єктах України у ніч проти 18 є знеструмлені споживачі у Черкаській, Миколаїській та Запорізькій областях. У більшості регіонів України цього дня діють погодинні відключення світла.
Про це повідомило «Укренерго».
У ніч проти 18 грудня російська армія влаштувала атаку на енергооб’єкти у кількох областях України. Через ворожі удари на ранок є знеструмлені споживачі на Черкащині, Миколаївщині та Запоріжжі.
У всіх регіонах, де є пошкодження, проводяться вварійно-відновлювальні роботи. Енергетики намагаються якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.
Через попередні російські атаки на українську енергосистему 18 грудня у більшості областей застосовуються:
графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу,
погодинні відключення світла для споживачів.
У регіонах, де діють погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.
Нагадаємо, енергетичний експерт Михайло Гончар попередив про неминуче ускладнення ситуації в енергосистемі з настанням холодів через зростання споживання та критичні пошкодження високовольтних трансформаторів. Окрім ударів по ТЕЦ, експерт також прогнозує можливі атаки ворога на водоканали, залізницю та транспортну інфраструктуру.