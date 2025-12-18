ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
222
Час на прочитання
1 хв

Росія атакувала енергооб’єкти у кількох регіонах: де знеструмлення і діють графіки

Через попередні ворожі удари по енергетичній інфраструктурі у більшості регіонів України запроваджено графіки обмеження споживання.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Через атаки Росії по енергооб’єктах України у ніч проти 18 є знеструмлені споживачі у Черкаській, Миколаїській та Запорізькій областях. У більшості регіонів України цього дня діють погодинні відключення світла.

Про це повідомило «Укренерго».

У ніч проти 18 грудня російська армія влаштувала атаку на енергооб’єкти у кількох областях України. Через ворожі удари на ранок є знеструмлені споживачі на Черкащині, Миколаївщині та Запоріжжі.

У всіх регіонах, де є пошкодження, проводяться вварійно-відновлювальні роботи. Енергетики намагаються якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.

Через попередні російські атаки на українську енергосистему 18 грудня у більшості областей застосовуються:

  • графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу,

  • погодинні відключення світла для споживачів.

У регіонах, де діють погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.

Нагадаємо, енергетичний експерт Михайло Гончар попередив про неминуче ускладнення ситуації в енергосистемі з настанням холодів через зростання споживання та критичні пошкодження високовольтних трансформаторів. Окрім ударів по ТЕЦ, експерт також прогнозує можливі атаки ворога на водоканали, залізницю та транспортну інфраструктуру.

Дата публікації
Кількість переглядів
222
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie