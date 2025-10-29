- Дата публікації
Росія атакувала енергооб’єкти у трьох областях: українців попередили про відключення світла
У Міненерго повідомили, що 29 жовтня в деяких регіонах України діятимуть графіки відключень світла від 08:00 до 22:00.
Російські війська завдали ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Донецької та Одеської областей. Протягом 29 жовтня у деяких регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Про це повідомило Міністерство енергетики України.
Після ворожих ударів по енергооб’єктах Дніпропетровщини, Донеччини та Одещини проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити постачання електроенергії.
«Сьогодні графіки погодинних відключень діятимуть у деяких регіонах України з 08:00 до 22:00«, — зазначили в Міненерго.
Там нагадали, що актуальні графіки опубліковані на офіційних ресурсах обленерго.
Крім того, у частині українських регіонів від 07:00 до 22:00 заплановані застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів.
У Міненерго закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години — вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
Нагадаємо, у ніч проти 29 жовтня російська армія завдала масованого удару по цивільній інфраструктурі Одеської області. Зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури. Частина мешканців області залишилася без світла.