Росія атакувала енергооб’єкти у трьох областях: українців попередили про відключення світла

Атака на енергооб’єкти / © ТСН.ua

Російські війська завдали ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Донецької та Одеської областей. Протягом 29 жовтня у деяких регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Після ворожих ударів по енергооб’єктах Дніпропетровщини, Донеччини та Одещини проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити постачання електроенергії.

«Сьогодні графіки погодинних відключень діятимуть у деяких регіонах України з 08:00 до 22:00«, — зазначили в Міненерго.

Там нагадали, що актуальні графіки опубліковані на офіційних ресурсах обленерго.

Крім того, у частині українських регіонів від 07:00 до 22:00 заплановані застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів.

У Міненерго закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години — вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч проти 29 жовтня російська армія завдала масованого удару по цивільній інфраструктурі Одеської області. Зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури. Частина мешканців області залишилася без світла.