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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія атакувала Яготин на Київщині: є жертви, пошкоджено дитсадки та житлові будинки

Дрони РФ ударили по Яготину на Київщині. Є загиблий та поранені, а серед пошкоджених об’єктів — дитячі садки.

Автор публікації
Фото автора: Олександра Садова Олександра Садова
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Дрони РФ атакували Яготин

Дрони РФ атакували Яготин / © ТСН

Вдень 11 листопада російські ударні дрони атакували Яготин Бориспільського району Київської області. На жаль, внаслідок ворожих ударів є загиблий та поранені. Інформація уточнюється.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

Крім того, є значні пошкодження цивільної інфраструктури. В будівлях двох дитячих садків вибито вікна.

У четвер, 12 листопада, навчання у закладах буде в дистанційному форматі. Служби працюють над ліквідацією наслідків.

Також було пошкоджено автомобіль, два житлові будинки та нежитлове приміщення значної площі. Триває ліквідація пожежі.

Дрони РФ атакують Україну 11 листопада — головне

Вночі 11 листопада російські війська завдали подвійного ракетного удару по Харкову, а вранці атакували ще й дронами. Горів гаражний кооператив, пошкоджено автівки та багатоповерхові житлові будинки.

У Салтівському районі міста ворожий безпілотник поцілив в автівку. На місці удару виникла пожежа. Загинуло двоє людей, ще одна постраждала. Пошкоджені вікна багатоквартирного будинку.

Вранці 11 листопада російські війська атакували Київ. У двох районах столиці внаслідок ударів було пошкоджено житлові будинки, постраждала людина.

Також Росія атакувала області на заході. Під час атаки на Рівненщину поранень ніхто не зазнав, а на Хмельниччині відомо про щонайменше одного травмованого.

Розвідники з’ясували, що росіяни вивели додаткові 15 екіпажів дронів, щоб іще більше тероризувати жителів Запоріжжя. Ворожі безпілотники дедалі частіше полюють не на військові об’єкти, а саме на людей, житло та громадський транспорт. Лише за один день було 5 ударів по муніципальних автобусах із багатьма постраждалими.

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