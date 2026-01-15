Росія атакувала інфраструктуру Житомирщини у мороз: які наслідки

Енергетики відновлюють пошкоджену інфраструктуру

Російська армія атакувала об’єкти критичної інфраструктури у Житомирській області у ніч проти 15 січня. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежі, а енергетики вже працюють над відновленням послуг.

Про це повідомив очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Вночі ворог завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури у Житомирському та Коростенському районах області.

«Ворог не припиняє спроб позбавити нас найнеобхіднішіх для життя послуг у розпал зимових морозів», — зазначив очільник ОВА.

Під час атаки минулося без постраждалих.

Пожежі вдалося локалізувати. Ремонтні бригади продовжують відновлювати критичну інфраструктуру щохвилини, коли це дозволяє ситуація з безпекою на пошкоджених об’єктах.

Нагадаємо, окупанти і в ніч проти 13 січня атакували критичну інфраструктуру у Коростенському та Звягельському районах Житомирщини. На місцях влучань спалахнули пожежі, а в Білокоровицькій громаді близько 1800 жителів залишилися без тепла й електрики. Через пошкодження залізничних об’єктів «Укрзалізниця» тимчасово скасувала приміські поїзди.