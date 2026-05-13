Укрaїнa
1544
1 хв

Росія атакувала Івано-Франківщину: окупанти поцілили у багатоповерхівку, є постраждалі (відео)

Внаслідок обстрілу постраждали люди, на місці працюють екстрені служби.

Дар'я Щербак
Обстріл України

Обстріл України / © ТСН

В Івано-Франківську зафіксовано влучання у житловий сектор під час чергової повітряної атаки.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

Окупанти поцілили у житлову забудову, що призвело до поранення людей. Наразі офіційні особи підтверджують факт влучання та проводять оцінку масштабів руйнувань.

«Є влучання у житловий будинок. На жаль, поранені люди. За попередньою інформацією, травми не важкі, усім постраждалим надається необхідна медична допомога», — наголосила Онищук.

Наслідки атаки / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, 13 травня Росія здійснила масовану денну атаку дронами по території України. Під ударами опинилися західні та центральні області, зокрема Рівненщина, Волинь, Закарпаття, Прикарпаття, Львівщина, Хмельниччина, Київщина, Черкащина та Одещина.

Внаслідок атак є загиблі та поранені, пошкоджені житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури та енергетики. У низці регіонів зафіксували перебої з електропостачанням, а в Ужгороді вибухи пролунали вперше від початку повномасштабної війни. Також повідомлялося, що один із дронів залетів на територію Молдови.

