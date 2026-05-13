Росія атакувала Івано-Франківщину: окупанти поцілили у багатоповерхівку, є постраждалі (відео)

Обстріл України / © ТСН

В Івано-Франківську зафіксовано влучання у житловий сектор під час чергової повітряної атаки.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

Окупанти поцілили у житлову забудову, що призвело до поранення людей. Наразі офіційні особи підтверджують факт влучання та проводять оцінку масштабів руйнувань.

«Є влучання у житловий будинок. На жаль, поранені люди. За попередньою інформацією, травми не важкі, усім постраждалим надається необхідна медична допомога», — наголосила Онищук.

Наслідки атаки / © Фото з відкритих джерел

Дата публікації 17:47, 13.05.26

Нагадаємо, 13 травня Росія здійснила масовану денну атаку дронами по території України. Під ударами опинилися західні та центральні області, зокрема Рівненщина, Волинь, Закарпаття, Прикарпаття, Львівщина, Хмельниччина, Київщина, Черкащина та Одещина.

Внаслідок атак є загиблі та поранені, пошкоджені житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури та енергетики. У низці регіонів зафіксували перебої з електропостачанням, а в Ужгороді вибухи пролунали вперше від початку повномасштабної війни. Також повідомлялося, що один із дронів залетів на територію Молдови.

