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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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181
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Росія атакувала Харків авіабомбами: десятки постраждалих, серед них є діти

У Харкові через удар російських КАБів загинув чоловік та постраждала 21 людина, серед них — діти.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Харків 7 липня

Атака РФ на Харків 7 липня / © Харківська ОВА

Російська армія 7 липня завдала ударів керованими авіабомбами по Шевченківському району Харкова. Внаслідок обстрілу загинув 54-річний чоловік, ще 21 людина отримала поранення або зазнала гострої реакції на стрес. Серед постраждалих — п’ятеро дітей, найменшій з яких всього 10 місяців.

Про наслідки атаки повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, та міський голова Ігор Терехов.

Атака РФ на Харків — що відомо

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, по місту вдарили чотири авіабомби. Вони пошкодили автозаправну станцію, двоповерховий житловий будинок, а також два медичні заклади — дитячу лікарню та станцію переливання крові.

Начальник управління Харківської облпрокуратури Спартак Борисенко у коментарі для Суспільного уточнив, що окупанти використали керовані бомби УМПБ-5.

«Влучання відбулися у Шевченківському районі Харкова — одне відбулося в асфальтне покриття, а три на підприємствах які розташовані поряд. Всі чотири влучання вони на відстані 200 метрів один від одного», — зазначив Спартак Борисенко.

Медичну допомогу госпіталізованим надають у лікарнях міста, двоє дорослих перебувають у тяжкому стані. Серед постраждалих дітей троє є членами однієї родини віком 4, 7 та 9 років, які отримали гостру реакцію на стрес, а ще один 12-річний хлопчик зазнав вибухової травми.

Адміністраторка пошкодженої АЗС Олена Помазунова для Суспільне розповіла, що персонал встиг врятуватися завдяки попередженню в телефоні.

«Побачили у додатку, що летять на нас КАБи. Відпустили швидко всіх клієнтів, з заправки всіх відправили й самі побігли ховатися. Укриття у нас немає. Було дуже-дуже сильно гучно. Страшно. Слава богу, ми живі, хоча є люди, які постраждали», — згадує Олена Помазунова.

Значних руйнувань зазнав і обласний центр служби крові. Директорка закладу Олена Малигон детально описала пошкодження будівлі та майна.

«Було пошкоджено повністю фасад, мається на увазі всі три поверхи вікон. Практично всі вікна повилітали. У деяких кімнатах повилітали навіть двері. Усі вхідні групи, там де двері, все пошкоджено. Пошкоджено ворота, пошкоджена сторожка. Згоріли машини на проїжджій частині і пошкоджено багато машин працівників. Два працівники наших зазнали, скажімо так, легких пошкоджень, одна людина направлена швидкою в обласну лікарню», — розповіла Олена Малигон.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, російські війська посеред дня атакували безпілотником багатоповерховий будинок у Запоріжжі. Ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку в одному з районів міста. Після удару сталася пожежа.

Також вночі 6 липня Росія масовано атакувала ракетами Київ. Влучання зафіксували в кількох районах. Росіяни знову били по житловій забудові.

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Дата публікації
Кількість переглядів
181
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