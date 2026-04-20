Росія атакувала Харків дронами: де зафіксували влучання
У Харкові вночі зафіксували два влучання ворожих безпілотників в Основ’янському районі міста.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
За його словами, спочатку стало відомо про одне влучання БпЛА, а згодом підтвердилася інформація ще про один удар у тому ж районі.
Наразі деталі щодо руйнувань та можливих постраждалих уточнюються. На місці, ймовірно, працюють профільні служби.
Раніше йшлося про те, що у Харкові вдень 14 квітня пролунали вибухи — місто атакували російські безпілотники. За даними влади, зафіксовано влучання у Шевченківському та Київському районах, є постраждалі.