Росія атакувала Харків дронами: де зафіксували влучання

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

У Харкові вночі зафіксували два влучання ворожих безпілотників в Основ’янському районі міста.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, спочатку стало відомо про одне влучання БпЛА, а згодом підтвердилася інформація ще про один удар у тому ж районі.

Реклама

Наразі деталі щодо руйнувань та можливих постраждалих уточнюються. На місці, ймовірно, працюють профільні служби.

Раніше йшлося про те, що у Харкові вдень 14 квітня пролунали вибухи — місто атакували російські безпілотники. За даними влади, зафіксовано влучання у Шевченківському та Київському районах, є постраждалі.