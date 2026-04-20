ТСН у соціальних мережах

Росія атакувала Харків дронами: де зафіксували влучання

У Харкові під час ворожої атаки БпЛА зафіксували два влучання в Основ'янському районі міста.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У Харкові вночі зафіксували два влучання ворожих безпілотників в Основ’янському районі міста.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, спочатку стало відомо про одне влучання БпЛА, а згодом підтвердилася інформація ще про один удар у тому ж районі.

Наразі деталі щодо руйнувань та можливих постраждалих уточнюються. На місці, ймовірно, працюють профільні служби.

Раніше йшлося про те, що у Харкові вдень 14 квітня пролунали вибухи — місто атакували російські безпілотники. За даними влади, зафіксовано влучання у Шевченківському та Київському районах, є постраждалі.

