Росія атакувала Харків КАБами: є постраждалі та загиблі

КАБ

Реклама

У Харкові та передмісті пролунала серія вибухів через атаку керованими авіабомбами (КАБ). За попередніми даними, зафіксовано влучання у Шевченківському районі міста. Є загиблі та постраждалі, наразі кількість уточнюється.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, на місці одного з прильотів спалахнула пожежа. Наразі відомо про постраждалих, їхня кількість та стан уточнюються. На місці події вже працюють екстрені служби.

Реклама

«За попередньою інформацією — удар нанесено по Шевченківському району. Інформація щодо наслідків уточнюється. Внаслідок удару є постраждалі, на місці — пожежа. Надійшла інформація про загиблих — кількість уточнюється», — зазначив мер Харкова.

Влада закликає мешканців залишатися в укриттях до відбою тривоги, оскільки загроза повторних пусків авіабомб зберігається.

«Влучання сталося в одну з найжвавіших трас Харкова — горять кілька авто, у навколишніх будинках вибиті вікна. У машинах, що горять, знаходилися люди. Кількість поранених та загиблих уточнюється», — зауважив міський голова.

Також Ігор Тереховв повідомив, стало відомо про одного загиблого та трьох поранених, один з них у важкому стані.

Реклама

«Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, що знаходяться поряд з місцем удару», — зазначив Ігор Терехов.

Нагадаємо, ввечері 25 грудня, у Різдво, російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури у Волинській області.