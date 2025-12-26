ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
1 хв

Росія атакувала Харків КАБами: є постраждалі та загиблі

Харків під обстрілом КАБів, зафіксовано прильоти та пожежу.

Автор публікації
Руслана Сивак
КАБ

КАБ

У Харкові та передмісті пролунала серія вибухів через атаку керованими авіабомбами (КАБ). За попередніми даними, зафіксовано влучання у Шевченківському районі міста. Є загиблі та постраждалі, наразі кількість уточнюється.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, на місці одного з прильотів спалахнула пожежа. Наразі відомо про постраждалих, їхня кількість та стан уточнюються. На місці події вже працюють екстрені служби.

«За попередньою інформацією — удар нанесено по Шевченківському району. Інформація щодо наслідків уточнюється. Внаслідок удару є постраждалі, на місці — пожежа. Надійшла інформація про загиблих — кількість уточнюється», — зазначив мер Харкова.

Влада закликає мешканців залишатися в укриттях до відбою тривоги, оскільки загроза повторних пусків авіабомб зберігається.

«Влучання сталося в одну з найжвавіших трас Харкова — горять кілька авто, у навколишніх будинках вибиті вікна. У машинах, що горять, знаходилися люди. Кількість поранених та загиблих уточнюється», — зауважив міський голова.

Також Ігор Тереховв повідомив, стало відомо про одного загиблого та трьох поранених, один з них у важкому стані.

«Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, що знаходяться поряд з місцем удару», — зазначив Ігор Терехов.

Нагадаємо, ввечері 25 грудня, у Різдво, російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури у Волинській області.

Новина доповнюється
