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Росія атакувала Харків ракетами та дронами: серед постраждалих дитина та вагітна жінка
Вночі 5 червня російські війська атакували Харків ракетами та дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, виникла пожежа, щонайменше четверо людей постраждали.
У ніч на середу, 5 червня, російські загарбники завдали ракетного та дронового удару по Харкову.
Про наслідки атаки повідомив міський голова Ігор Терехов.
«У результаті прямих потраплянь у житлові багатоповерхівки є поранені. Горять квартири й машини поблизу будинків», — заявив Терехов.
За його словами, ворог вдарив по житлових багатоповерхівках у Слобідському районі міста.
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок удару по Слобідському району кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Серед них — вагітна жінка.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 5 червня завдали ракетного удару по Харкову під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що в ніч проти 5 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.