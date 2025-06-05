Росія атакувала Харків ракетами та дронами: серед постраждалих дитина та вагітна жінка

Ударний БпЛА Shahed

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У ніч на середу, 5 червня, російські загарбники завдали ракетного та дронового удару по Харкову.

Про наслідки атаки повідомив міський голова Ігор Терехов.

«У результаті прямих потраплянь у житлові багатоповерхівки є поранені. Горять квартири й машини поблизу будинків», — заявив Терехов.

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За його словами, ворог вдарив по житлових багатоповерхівках у Слобідському районі міста.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок удару по Слобідському району кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Серед них — вагітна жінка.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 5 червня завдали ракетного удару по Харкову під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що в ніч проти 5 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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