Росія атакувала Харків ракетами та дронами: є важкопоранені

Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 15 червня російські війська завдали комбінованого удару по Харкову. Під ворожою атакою опинилися щонайменше два райони міста, відомо про двох постраждалих у важкому стані.

За попередньою інформацією, ворожі ракетні удари були зафіксовані у Холодногірськоу районі Харкова. Майже одночасно у Шевченківському районі зафіксували удар російського безпілотника.

Як повідомив очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, внаслідок атаки у Холодногірському районі постраждали двоє чоловіків віком 40 та 30 років.

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За уточненими даними, обидва зазнали вибухових травм. Наразі постраждалі перебувають у важкому стані та госпіталізовані. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Місцева влада наголошує, що повітряна загроза зберігається, і закликає мешканців залишатися в укриттях до офіційного відбою тривоги.

Пізніше стало відомо, що є ще один постраждалий в Холодногірському районі.

Медики надають невідкладну допомогу 36-річному чоловіку.

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Загроза ракетних ударів

Нагадаємо, 12 червня Повітряні сили звернулися із серйозним попередженням, що РФ може запустити «Орешнік». У вечірньому зверненні того ж дня президент України Володимир Зеленський попередив про новий масований обстріл. Він закликав громадян «і сьогодні, і наступні дні» бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги, бо Росія готує черговий удар.

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