Росія атакувала Хмельницьку область: що відомо про наслідки

Повітряна атака на Хмельниччину / © tsn.ua

Увечері в п’ятницю, 14 листопада, російська терористична армія завдала повітряного удару по території Хмельницької області. Ворожий удар вдалося відбити силамии та засобами протиповітряної оборони.

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

За його словами, російська атака на область не спричинила жертв чи руйнувань.

«Інформація про загиблих, травмованих та руйнування не надходила», — повідомив Тюрін.

Начальник ОВА подякував захисникам неба за професійну та ефективну роботу.

Нагадаємо, раніше місцеві мешканці повідомили про вибухи під час оголошеної в регіоні повітряної тривоги. Повітряні сили зафіксували ракету, яка прямувала курсом на Старокостянтинів (Хмельницька область).