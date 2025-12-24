Росія атакувала кладовище у Черкасах: міський голова розповів перші подробиці

Росія атакувала кладовище у Черкасах / © Facebook \ Анатолій Бондаренко

Сьогодні у Святвечір російська армія завдала удару по міському цвинтарю у Черкасах. Унаслідок атаки зафіксовано руйнування пам’ятників на секторах поховань місцевих жителів, а також на Алеї Героїв.

Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

За його словами, на території кладовища зафіксовано численні пошкодження надгробків. Найбільшого резонансу викликало понівечення Алеї Героїв, де поховані українські захисники, які віддали життя у війні проти РФ.

«Росія знову вдарила по нашій пам’яті. Пошкоджено міський цвинтар, понівечені пам’ятники звичайних черкащан і Алея наших Героїв. Це не має нічого спільного ні з вірою, ні з людяністю. Так чинять ті, хто не має Бога в серці», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, У середу, 24 грудня, на Святвечір російські окупанти завдали удару по Черкащині. Святвечір на Черкащині розпочався з ворожої атаки. Сили ППО знешкодили російську ракету в Черкаському районі.