- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 70
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакувала Кривий Ріг дронами: сталося влучання в об'єкт цивільної інфраструктури
У Кривому Розі внаслідок російської атаки ударним безпілотником сталося влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. На місці спалахнула велика пожежа.
У Кривому Розі зафіксували влучання ворожого безпілотника в об'єкт цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа.
Про це повідомив про це у Телеграмі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
За його словами, на місці події вже працюють екстрені служби. Рятувальники розпочали аварійно-рятувальну операцію, інформація про можливих постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.
Місцева влада закликає жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до завершення небезпеки.
Нагадаємо, що раніше РФ атакувала Кривий Ріг "Шахедами": була загибла