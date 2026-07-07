Росія атакувала Кривий Ріг дронами: сталося влучання в об'єкт цивільної інфраструктури

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У Кривому Розі зафіксували влучання ворожого безпілотника в об'єкт цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа.

Про це повідомив про це у Телеграмі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, на місці події вже працюють екстрені служби. Рятувальники розпочали аварійно-рятувальну операцію, інформація про можливих постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

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Місцева влада закликає жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до завершення небезпеки.

Нагадаємо, що раніше РФ атакувала Кривий Ріг "Шахедами": була загибла

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