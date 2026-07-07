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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія атакувала Кривий Ріг дронами: сталося влучання в об'єкт цивільної інфраструктури

У Кривому Розі внаслідок російської атаки ударним безпілотником сталося влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. На місці спалахнула велика пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © tsn.ua

У Кривому Розі зафіксували влучання ворожого безпілотника в об'єкт цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа.

Про це повідомив про це у Телеграмі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, на місці події вже працюють екстрені служби. Рятувальники розпочали аварійно-рятувальну операцію, інформація про можливих постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Місцева влада закликає жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до завершення небезпеки.

Нагадаємо, що раніше РФ атакувала Кривий Ріг "Шахедами": була загибла

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Дата публікації
Кількість переглядів
70
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