Росія атакувала місто на заході України: є перебої зі світлом і водою

Відключення світла / © УНІАН

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Росія атакувала Волинь ввечері 15 жовтня. Сили ППО збили три реактивні «Шахеди». Через падіння уламків у Луцьку пошкоджено лінії електропередач.

Про це повідомив начальник Волинської ОВА Роман Романюк.

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Атака РФ на Луцьк 15 жовтня — що відомо

Попри успішну роботу ППО, уламки збитого безпілотника у Луцькій громаді пошкодили лінії електропередач. Через це виникли перебої з електро- та водопостачанням, але аварійні бригади вже відновлюють їхню подачу. За даними медіа, світло зникло в окремих мікрорайонах Луцька.

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Крім того, начальник ОВА застеріг жителів регіону про збереження небезпеки та закликав перебувати в безпечних місцях.

«Атаки ворожих дронів на область не припиняються. В повітряному просторі держави ще досить багато засобів ураження, тому наполегливо рекомендую не ігнорувати сигнали тривоги та йти в укриття», — наголосив очільник ОВА.

Атака РФ на Луцьк 15 жовтня / © соцмережі

Росія атакує захід України — останні новини

Нагадаємо, у Луцьку в ніч проти 14 жовтня пролунали вибухи під час атаки російських ударних безпілотників. Згодом стало відомо, що ворог влучив по нафтобазі.

Раніше повідомлялося, що Росія випробовує нові реактивні дрони для атак на захід України, вони пролетіли рекордні 880 кілометрів і дісталися Львівщини та Волині.

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