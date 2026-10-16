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Росія атакувала місто на заході: є влучання спалахнули пожежі
Протягом ночі Росія двічі атакувала Чортків.
Вночі проти 16 жовтня російські війська завдали ударів по місту Чортків у Тернопільській області. Є влучання.
Що відомо про атаку і наслідки — читайте у матеріалі ТСН.ua.
Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух повідомив про удари по місту.
«Тернопільщина знову зазнала ударів ворога. Двічі атаковано місто Чортків. На місці влучання працює ДСНС», — повідомив чиновник.
Внаслідок атаки у місті пошкоджено приміщення на виробничому підприємстві. Виникла пожежа, яку на ранок вдалося ліквідувати. За даними місцевої влади, інформації про потерпілих немає.
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