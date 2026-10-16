Росія атакувала місто на заході: є влучання спалахнули пожежі

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Вночі проти 16 жовтня російські війська завдали ударів по місту Чортків у Тернопільській області. Є влучання.

Що відомо про атаку і наслідки — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух повідомив про удари по місту.

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«Тернопільщина знову зазнала ударів ворога. Двічі атаковано місто Чортків. На місці влучання працює ДСНС», — повідомив чиновник.

Внаслідок атаки у місті пошкоджено приміщення на виробничому підприємстві. Виникла пожежа, яку на ранок вдалося ліквідувати. За даними місцевої влади, інформації про потерпілих немає.

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