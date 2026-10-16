ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
1 хв

Росія атакувала місто на заході: є влучання спалахнули пожежі

Протягом ночі Росія двічі атакувала Чортків.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Росія атакувала місто на заході: є влучання спалахнули пожежі

© Getty Images

Вночі проти 16 жовтня російські війська завдали ударів по місту Чортків у Тернопільській області. Є влучання.

Що відомо про атаку і наслідки — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух повідомив про удари по місту.

«Тернопільщина знову зазнала ударів ворога. Двічі атаковано місто Чортків. На місці влучання працює ДСНС», — повідомив чиновник.

Внаслідок атаки у місті пошкоджено приміщення на виробничому підприємстві. Виникла пожежа, яку на ранок вдалося ліквідувати. За даними місцевої влади, інформації про потерпілих немає.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie