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Росія атакувала "Молнією" багатоповерхівку в Харкові: що відомо про наслідки
У Харкові зафіксовали влучання ворожого БПЛА у верхні поверхи багатоповерхівки.
У Київському районі Харкова в ніч на 21 червня зафіксували влучання дрона РФ типу «Молнія» у 12-поверховий житловий будинок.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
РФ атакувала Харків 21 червня — що відомо
За його словами, удар прийшовся у простір між двома верхніми поверхами багатоповерхівки. Внаслідок влучання у будинку вибиті вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих.
«Наслідки уточнюємо. Влучання між двома верхніми поверхами будинку. Вибиті вікна. Обстеження місця удару триває», — зазначив Ігор Терехов.
На місці працюють відповідні служби, які продовжують оглядати пошкодження конструкцій будівлі.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, вдень 20 червня росіяни атакували безпілотниками поштовий термінал у передмісті Харкова, завдавши повторного удару під час роботи рятувальників.
Раніше у тимчасово окупованому Криму вночі 20 червня пролунала серія потужних вибухів, після чого на Таврійській ТЕС спалахнула масштабна пожежа, а в кількох районах півострова зникло електропостачання.