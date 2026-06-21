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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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477
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Росія атакувала "Молнією" багатоповерхівку в Харкові: що відомо про наслідки

У Харкові зафіксовали влучання ворожого БПЛА у верхні поверхи багатоповерхівки.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ

Атака РФ / © ТСН

У Київському районі Харкова в ніч на 21 червня зафіксували влучання дрона РФ типу «Молнія» у 12-поверховий житловий будинок.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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За його словами, удар прийшовся у простір між двома верхніми поверхами багатоповерхівки. Внаслідок влучання у будинку вибиті вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих.

«Наслідки уточнюємо. Влучання між двома верхніми поверхами будинку. Вибиті вікна. Обстеження місця удару триває», — зазначив Ігор Терехов.

На місці працюють відповідні служби, які продовжують оглядати пошкодження конструкцій будівлі.

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Нагадаємо, вдень 20 червня росіяни атакували безпілотниками поштовий термінал у передмісті Харкова, завдавши повторного удару під час роботи рятувальників.

Раніше у тимчасово окупованому Криму вночі 20 червня пролунала серія потужних вибухів, після чого на Таврійській ТЕС спалахнула масштабна пожежа, а в кількох районах півострова зникло електропостачання.

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Дата публікації
Кількість переглядів
477
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