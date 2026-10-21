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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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8559
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Росія атакувала національний університет: «прилетіло» просто в корпус, є поранені

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Університет у Кременчуці. Фото: kdu.edu.

Університет у Кременчуці. Фото: kdu.edu.

Пізно увечері 20 жовтня російський безпілотник влучив у будівлю навчального закладу у Кременчуці Полтавської області. «Приліт» стався в один із навчальних корпусів

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Йдеться про Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Після удару в одному з навчальних корпусів спалахнула пожежа. На ранок її вдалось ліквідувати.

Унаслідок атаки травмувалися двоє людей. Один із постраждалих перебуває у стані середньої тяжкості. Також поранення дістала 16-річна дитина — у неї діагностували струс головного мозку і контузію. Її госпіталізували.

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