Одна з теплоелектростанцій ДТЕК зупинила роботу після російської атаки / © ДТЕК

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Російські війська здійснили масовану атаку на одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Через пошкодження обладнання станція була змушена зупинити виробництво електроенергії.

Про це повідомляє ДТЕК.

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Які наслідки російського удару

За інформацією компанії, внаслідок обстрілу обладнання ТЕС зазнало суттєвих пошкоджень. Станція наразі не генерує електроенергію.

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У повідомленні ДТЕК не уточнили, про яку саме теплоелектростанцію йдеться, де вона розташована та скільки часу може знадобитися для відновлення її роботи.

Зупинка станції означає тимчасову втрату її генерації для української енергосистеми. Водночас оцінити вплив на загальний баланс електроенергії без інформації про потужність пошкодженого об’єкта та масштаби руйнувань неможливо.

Наслідки масованої атаки РФ та нові графіки відключень

У ніч проти 20 листопада та вранці Росія масовано атакувала Україну ракетами й безпілотниками. Під ударом опинилися Київ та область, Житомирщина, Вінниччина, Харків, Львів та Івано-Франківськ. Серед цілей були об’єкти енергетичної інфраструктури, а в низці регіонів довелося запровадити аварійні знеструмлення.

Наслідки ударів вплинуть і на електропостачання наступного дня. У суботу, 21 листопада, погодинні відключення запровадять також у західних областях. У частині регіонів обмеження діятимуть цілодобово, а їхній обсяг становитиме від 1,5 до 3 черг.

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