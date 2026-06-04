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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури в одній з областей: спалахнула пожежа

На Одещині ворожі БпЛА пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури, зазнали ушкоджень складське приміщення та обладнання.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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В Одеській області ворожі дрони пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури

В Одеській області ворожі дрони пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

У ніч проти четверга, 4 червня, Росія атакувала Одещину ударними дронами. Пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

«Цієї ночі ворог вчергово атакував Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Внаслідок атаки зазнали ушкоджень складське приміщення та обладнання», — написав він.

Кіпер уточнив, що пожежу, що виникла, оперативно ліквідували рятувальники.

«На щастя, минулося без постраждалих», — наголосив посадовець.

Нагадаємо, російська армія вночі 3 червня атакувала безпілотниками цивільну інфраструктуру в Одеській області. Є поранені.

Вночі проти 1 червня Одеса пережила дві нічні атаки. Внаслідок ударів пошкоджено багатоквартирні будинки в різних районах міста, адмінбудівля та інфраструктура.

Уранці 1 червня російські війська вдарили по пологовому на Одещині. Пошкоджень зазнали пологове відділення та адміністративні будівлі однієї з лікарень.

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Дата публікації
Кількість переглядів
466
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