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Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури в одній з областей: спалахнула пожежа
На Одещині ворожі БпЛА пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури, зазнали ушкоджень складське приміщення та обладнання.
У ніч проти четверга, 4 червня, Росія атакувала Одещину ударними дронами. Пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.
Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.
«Цієї ночі ворог вчергово атакував Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Внаслідок атаки зазнали ушкоджень складське приміщення та обладнання», — написав він.
Кіпер уточнив, що пожежу, що виникла, оперативно ліквідували рятувальники.
«На щастя, минулося без постраждалих», — наголосив посадовець.
Нагадаємо, російська армія вночі 3 червня атакувала безпілотниками цивільну інфраструктуру в Одеській області. Є поранені.
Вночі проти 1 червня Одеса пережила дві нічні атаки. Внаслідок ударів пошкоджено багатоквартирні будинки в різних районах міста, адмінбудівля та інфраструктура.
Уранці 1 червня російські війська вдарили по пологовому на Одещині. Пошкоджень зазнали пологове відділення та адміністративні будівлі однієї з лікарень.