Росія атакувала об’єкти "Нафтогазу" на Полтавщині - подробиці

Колаж ТСН / © Колаж ТСН

Реклама

У ніч проти 8 лютого, на Полтавщині, Росія атакувала об’єкти «Нафтогазу».

Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький у Facebook.

На місці — підрозділи ДСНС. Аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки» — написав він.

Реклама

Він додав, що попри постійну загрозу, вони роблять акцент на безпеці працівників та відновленні інфраструктури, щоб енергосистема країни залишалася стабільною.

19-та цілеспрямована атака

27 січня Росія атакувала об’єкт Групи «Нафтогаз» на заході України. В результаті удару виникла пожежа. Щоб захистити людей і не допустити забруднення навколишнього середовища, на об’єкті були негайно зупинені всі технологічні процеси.

Нагадаємо, раніше ми писали, що генеральний директор енергохолдингу «ДТЕК» Максим Тімченко попередив, що через масовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України ситуація може перерости у гуманітарну катастрофу.