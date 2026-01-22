ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
141
1 хв

Росія атакувала Одещину: дрон влетів у багатоповерхівку

Рятувальники евакуювали з будинку 58 людей, серед яких восьмеро дітей.

Ірина Лаб'як
Російська армія атакувала Одеський район ударними дронами у ніч проти 22 січня. Ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний будинок, але не вибухнув.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Під час атаки на Одеський район російський дрон влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку. На щастя, БпЛа не здетонував. Водночас було пошкоджено фасад, скління будинку та припарковані авто.

З багатоповерхівки евакуювали 58 людей, восьмеро з них — діти.

Інформації про постраждалих наразі не надходило.

На місці працюють усі профільні служби, проводиться огляд та ліквідація наслідків.

Нагадаємо, у ніч проти 21 січня Росія масовано атакувала дронами південь Одещини, внаслідок чого поранення ноги отримав 50-річний чоловік. В Одеському районі зруйновано склад меблів та приватні будинки, де виникли пожежі, а також пошкоджено навколишні будівлі.

