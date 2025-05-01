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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія атакувала Одещину дронами: загинув залізничник, пошкоджено інфраструктуру

Пошкоджено одну із залізничних ділянок: постраждали колії, контактна мережа та три вантажні вагони.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Одесу та область атакували ворожі дрони

Одесу та область атакували ворожі дрони

Одещина та залізнична інфраструктура регіону у ніч проти 1 травня перебувала під ворожим обстрілом. Росія атакувала регіон безпілотниками.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці» у Telegram.

«На робочих місцях обійшлось без жертв, проте, на жаль, ворожа атака на Одесу забрала життя залізничника у його власному домі. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого, і підтримаємо родину», — йдеться у повідомленні.

Одну з ділянок пошкоджено: постраждали колії, контактна мережа та три вантажні вагони. Пасажирські поїзди курсують за графіком.

Залізничники проводять оперативні відновлювальні роботи, щоб вантажні поїзди курсували до портів без перешкод. Наразі вони прямують альтернативним маршрутом.

Нагадаємо, у ніч проти 1 травня російські окупанти здійснили масовану атаку безпілотниками на Одесу. У місті пролунала серія вибухів. Унаслідок удару по Одесі є жертви та поранені, пошкоджені багатоповерхівки та школа.

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