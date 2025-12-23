- Дата публікації
Росія атакувала Одещину: що відомо про наслідки
Є значні пошкодження житла, портових об’єктів та енергетики.
У ніч на 23 грудня російські війська здійснили чергову масовану атаку ударними безпілотниками по півдню Одеської області.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Під ударами опинилися цивільні об’єкти — енергетична, портова, транспортна, промислова та житлова інфраструктура.
«Внаслідок ударів в одному з районів пошкоджено цивільний суховантаж та складське приміщення. Зайнявся дах у двоповерховому житловому будинку та пошкоджено гараж. Пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками», — наголошує Кіпер.
В іншому районі внаслідок атаки зафіксовано пошкодження вікон і дахів у 122 приватних будинках, а також скління у трьох багатоповерхових будинках. Окрім цього, ушкоджено порожнє складське приміщення.
За попередніми даними, внаслідок обстрілу люди не постраждали. Водночас у районах, що зазнали ударів, виникли перебої з електропостачанням.
За його словами, критична інфраструктура була оперативно заживлена від генераторів, аби не допустити повного знеструмлення.
На постраждалих територіях розгорнули пункти незламності. Станом на ранок по допомогу вже звернулися близько 900 людей.
На місцях подій працюють рятувальні та аварійно-відновлювальні служби.
«Їх робота ускладнена постійними повітряними тривогами», — резюмував Кіпер.
Нагадаємо, внаслідок масованої атаки на 23 грудня, у Рівненській області пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. У ньому вибуховою хвилею вибило вікна.
Також у Житомирській області, від обстрілу, постраждали шестеро людей. Пошкоджено житлові будинки, цивільні приватні підприємства, магазин.
А у Святошинському районі Києва впали уламки. Через це було пошкоджено вікна житлового будинку та поранені троє людей.