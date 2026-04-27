Росія атакувала Одесу дронами: десятки поранених

Дрон / © ТСН.ua

Ворог здійснив масовану атаку ударними дронами по Одесі. У різних районах міста зафіксовано влучання у житлові будинки та цивільні об’єкти.

Інформацію повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За попередніми даними, постраждали 13 людей. Окрім житлової забудови, пошкоджень зазнали будівля готелю та припарковані поруч автомобілі.

На місцях працюють усі профільні служби та медики. Розгортаються оперативні штаби, постраждалим надається необхідна допомога, триває ліквідація наслідків атаки.

Інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється.

Раніше у ніч проти 24 квітня російські дрони масовано атакували Одесу. Стало відомо, що є влучання у кілька житлових будинків і нежитлову споруду. Внаслідок удару постраждали щонайменше двоє людей: 72-річна жінка та 52-річний чоловік. Також пошкоджено будівлі, вибито вікна та знищено автомобілі.

За новими даними, кількість потерпілих зросла до 15 осіб. На жаль, росіяни вбили подружжя похилого віку. Чоловікові та жінці було по 75 років.