Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
2 хв

Росія атакувала Одесу новою версією дронів: чим небезпечний безпілотник

Дрони отримали покращений захист від засобів РЕБ.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Одеса пережила атаку

Одеса пережила атаку / © Associated Press

Цієї ночі, 13 лютого, росіяни атакували Одесу новою версією ударних дронів «Гарпія-А1», які отримали покращений захист від засобів РЕБ.

Про це з посиланням на Телеграм-канал аналітика «Полковник ГШ», який вивчив уламки безпілотника, повідомляє «Мілітарний».

Нова версія отримала серію «КК» — це маркування нанесли на уламки дронів, які атакували місто.

Чим небезпечний дрон Гарпія-А1

Гарпія-А1 — це версія дронів-камікадзе типу «Шахед», яку виготовляє російська компанія «Ижевский электромеханический завод „Купол“.

У нових дронах почали застосовувати 16-елементну CRPA-антену «Комета-М16», яка використовується для супутникової навігації в умовах дії засобів РЕБ. Попередня серія «КЦ» була оснащена CRPA-антеною «Комета-М12».

CRPA-антена — це спеціальна навігаційна антена, здатна забезпечувати точне позиціонування дрона навіть в умовах активних радіоперешкод. Приймач «Комета» призначений для захисту навігаційних сигналів від навмисних і ненавмисних перешкод та стабілізації сигналів супутникових навігаційних систем.

Такі антени визначають хибні радіоелектронні сигнали та допомагають їх ігнорувати. У результаті засоби РЕБ менш ефективно впливають на навігацію дрона, що дозволяє йому точніше досягати цілі.

Що відомо про нічну атаку по Одесі

Уночі російські війська атакували дронами порт в Одеській області, унаслідок чого одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення. за даними ОВА, троє постраждалих у важкому стані, медики надають їм всю необхідну допомогу.

В порту пошкоджено склади з добривом. Також палахнули чотири легкових автомобіля та вантажні вагони.

Наслідки нічної атаки в Одесі / © Associated Press

Наслідки нічної атаки в Одесі / © Associated Press

Крім того, ціллю РФ в Одеській області стали обʼєкти портової, житлової, промислової та енергетичної інфраструктури.

Водночас в Одесі зафіксовано влучання та падіння уламків БпЛА на території автосалону та санаторію. Два «Шахеди» влучили в квартири у двох житлових будинках.

Дата публікації
Наступна публікація

