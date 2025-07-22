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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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630
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Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками: з’явилися фото наслідків

Внаслідок удару зайнялася пожежа на парковці, горіли автомобілі. Також вибито вікна у багатоповерхівці та пошкоджено магазин

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками: з’явилися фото наслідків

© ДСНС

Ворог знову атакував Одесу ударними безпілотниками.

Внаслідок удару зайнялася пожежа на парковці, горіли автомобілі. Також вибито вікна в багатоповерхівці та пошкоджено магазин, повідомляє ДСНС України у Telegram.

На місці працювали психологи ДСНС.

За попередньою інформацією постраждала одна людина.

Ворог знову атакував Одесу ударними безпілотниками / © ДСНС

Ворог знову атакував Одесу ударними безпілотниками / © ДСНС

Ворог знову атакував Одесу ударними безпілотниками / © ДСНС

Ворог знову атакував Одесу ударними безпілотниками / © ДСНС

Ворог знову атакував Одесу ударними безпілотниками / © ДСНС

Ворог знову атакував Одесу ударними безпілотниками / © ДСНС

Ворог знову атакував Одесу ударними безпілотниками / © ДСНС

Ворог знову атакував Одесу ударними безпілотниками / © ДСНС

Ворог знову атакував Одесу ударними безпілотниками / © ДСНС

Ворог знову атакував Одесу ударними безпілотниками / © ДСНС

Ворог знову атакував Одесу ударними безпілотниками / © ДСНС

Ворог знову атакував Одесу ударними безпілотниками / © ДСНС

Ворог знову атакував Одесу ударними безпілотниками / © ДСНС

Ворог знову атакував Одесу ударними безпілотниками / © ДСНС

Від ДСНС залучались 17 одиниць техніки та 62 рятувальники.

Нагадаємо, що росіяни вкотре атакували Київ 21 липня. БпЛА, зокрема, поцілив по житловому будинку в Шевченківському районі міста.

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