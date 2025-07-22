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Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками: з’явилися фото наслідків
Внаслідок удару зайнялася пожежа на парковці, горіли автомобілі. Також вибито вікна у багатоповерхівці та пошкоджено магазин
Ворог знову атакував Одесу ударними безпілотниками.
Внаслідок удару зайнялася пожежа на парковці, горіли автомобілі. Також вибито вікна в багатоповерхівці та пошкоджено магазин, повідомляє ДСНС України у Telegram.
На місці працювали психологи ДСНС.
За попередньою інформацією постраждала одна людина.
Від ДСНС залучались 17 одиниць техніки та 62 рятувальники.
Нагадаємо, що росіяни вкотре атакували Київ 21 липня. БпЛА, зокрема, поцілив по житловому будинку в Шевченківському районі міста.