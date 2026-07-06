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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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216
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Росія атакувала Одесу: виникла пожежа, пошкоджено будинки, є поранений (фото)

Унаслідок російської атаки по Одесі в одному з районів міста спалахнула пожежа в гаражах, пошкоджено житлові будинки, а 23-річний чоловік зазнав поранень.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Одесу

Атака на Одесу / © Facebook / Сергій Лисак

Російські війська вночі атакували Одесу. В одному з районів міста внаслідок удару загорілися гаражі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області Сергій Лисак.

Росія атакувала Одесу: виникла пожежа, пошкоджено будинки, є поранений (фото) (7 фото)

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Також вибуховою хвилею у прилеглих будинках вибило вікна. На місці розгорнули оперативний штаб, де мешканцям надають необхідну допомогу та консультації.

На іншій локації внаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки. Поранення дістав 23-річний чоловік. За інформацією влади, медики надають йому всю необхідну допомогу.

На місцях працюють відповідні міські служби. Остаточні наслідки російської атаки уточнюються.

Нагадаємо, що раніше росіяни вдарили по виробництву туалетного паперу на Одещині: є загиблі та поранені

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
216
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