Атака РФ / © ТСН

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Російські війська атакували Одесу, внаслідок чого постраждала інфраструктура міста.

Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області Сергій Лисак.

Атака РФ на Одесу 7 липня — що відомо

Станом на зараз відомо про п’ятьох госпіталізованих цивільних, один із яких перебуває у важкому стані. Перші повідомлення про ворожий удар з’явилися близько 19:40 7 липня.

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Одразу після вибухів на місця влучань виїхали всі відповідні екстрені та комунальні служби міста. Невдовзі очільник МВА оприлюднив перші дані про поранених, кількість яких згодом зросла.

За останніми даними, лікарі надають ушпиталеним громадянам усю необхідну медичну допомогу.

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Нагадаємо, російська армія 7 липня завдала ударів керованими авіабомбами по Шевченківському району Харкова. Внаслідок обстрілу загинув 54-річний чоловік, ще 21 людина дістала поранення або зазнала гострої реакції на стрес. Серед постраждалих — п’ятеро дітей, найменшій з яких усього 10 місяців.

Також 7 липня російські війська посеред дня атакували безпілотником багатоповерховий будинок у Запоріжжі. Ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку в одному з районів міста. Після удару сталася пожежа.

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