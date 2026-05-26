Росія атакувала Одесу: є загиблий і постраждалі

Також було пошкоджено об’єкт інфраструктури в одному з районів міста.

Ворог атакував Одесу

Ворог атакував Одесу

Російські загарбники атакували Одесу, внаслідок чого загинула людина.

Про це повідомляє Одеська міська військова адміністрація.

«Лікарі боролися за до останнього, але отримані травми виявилися несумісними з життям», — йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок удару постраждали ще троє людей.

Наразі їм надають необхідну медичну допомогу, один із постраждалих перебуває у важкому стані.

Також через вибухову хвилю пошкоджено вікна у навчальному закладі та прилеглих житлових будинках.

На місці атаки працюють екстрені та комунальні служби.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники увечері, 25 травня атакували Харків ударними безпілотниками.

Ми раніше інформували, що російська терористична армія вдруге за день завдала удару по місту Балаклія на Харківщині, знищивши культову споруду.

