Росія атакувала Одесу / © tsn.ua

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Російські війська знову атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджена міська інфраструктура, також загинула одна людина.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

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Атака на Одесу 7 листопада: що відомо про наслідки

«Ворог знову атакував Одесу. Постраждала інфраструктура. На жаль, одна людина загинула. Співчуття рідним та близьким», — написав Сергій Лисак у своєму офіційному Telegram-каналі.

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Під час тривоги Повітряні сили ЗСУ також попередили про реактивний безпілотник над Одесою.

«Одеса. Реактивний БпЛА над містом» — йшлося в повідомленні військових.

Масована атака РФ на Україну 7 листопада — де зафіксували влучання

Нагадаємо, у ніч проти 7 листопада російська армія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Київ і низка областей. Росіяни цілилися, зокрема, в енергетичну інфраструктуру, житлові будинки та цивільні об’єкти. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, зафіксовано значні руйнування.

У столиці постраждали шестеро людей, серед них — дитина. Пошкоджень зазнали житлові будинки, дитячий садок і Північний міст. На окремих локаціях виникли пожежі. Через пошкодження енергетичних об’єктів на Київщині та Житомирщині у столиці також виникли проблеми з електропостачанням, що вплинуло на роботу транспорту, зокрема метро.

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Під ударом опинилася і Дніпропетровська область. Російські війська атакували чотири райони регіону. Загинула одна людина, ще четверо дістали поранення, серед них — дитина. У Павлограді пошкоджено багатоквартирні будинки, підприємство, автомобілі та господарські споруди. Після влучань виникли пожежі. Також пошкодження інфраструктури зафіксували у громадах Дніпровського району, на Нікопольщині та Криворіжжі.

Однією з головних цілей російської атаки стала енергетика. За словами президента Володимира Зеленського, під удар потрапили підстанції, які з’єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС зі столицею та центральними регіонами України. Пошкодження енергетичних об’єктів також зафіксували у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Харківській та Дніпропетровській областях.

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