Росія атакувала одну із областей на заході України: що відомо про наслідки

Дим після вибуху (ілюстративне) / © із соцмереж

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У ніч проти 21 червня Росія завдала удару по Рівненській області. Через атаку виникли проблеми із енергетикою у Сарненському районі.

Про це повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

«Вночі Рівненщина зазнала повітряної атаки ворога. У Сарненському районі є знеструмлення. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання» — зазначив він.

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За його словами, на щастя, ніхто не постраждав.

Вночі Повітряні сили повідомляли про безпілотники, які рухалися у напрямку області.

Додамо, що повітряна тривога у Сарненському районі Рівненської області була оголошена о 03:40 і тривала до 04:02. Також сирени лунали і в інших районах регіону.

Атака РФ по Полтаві — останні новини

Нагадаємо, вночі 21 червня Росія атакувала Полтаву. Противник ударив по території двох підприємств. Також значних пошкоджень зазнали автомобілі та житлові будинки, що розташовані поруч. Окрім того, через атаку в районі відбулося аварійне вимкнення світла.

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Внаслідок удару Росії станом на ранок зросла кількість постраждалих, серед яких є діти, та підтверджено загибель двох людей.

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