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Росія атакувала один з обласних центрів України: що відомо
Російський удар по Кропивницькому спричинив пожежу на одному з підприємств міста.
Увечері 28 червня російські війська завдали удару по Кропивницькому. Під ворожою атакою опинилося одне з підприємств обласного центру.
Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Після влучання на території підприємства виникла пожежа. До ліквідації загоряння залучили рятувальників, які повністю загасили вогонь. На щастя, жертв і постраждалих немає.
«Рятувальники працювали пів ночі і успішно ліквідували загоряння. Найголовніше — обійшлося без загиблих та травмованих. Дякую всім службам за оперативну роботу», — зазначив Райкович.
Нагадаємо, ввечері 28 червня російські війська також завдали ударів по Запоріжжю. У місті пролунало три вибухи.