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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1319
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Росія атакувала один з обласних центрів України: що відомо

Російський удар по Кропивницькому спричинив пожежу на одному з підприємств міста.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Ліквідація наслідків ворожого удару

Ліквідація наслідків ворожого удару / © ДСНС

Увечері 28 червня російські війська завдали удару по Кропивницькому. Під ворожою атакою опинилося одне з підприємств обласного центру.

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Після влучання на території підприємства виникла пожежа. До ліквідації загоряння залучили рятувальників, які повністю загасили вогонь. На щастя, жертв і постраждалих немає.

«Рятувальники працювали пів ночі і успішно ліквідували загоряння. Найголовніше — обійшлося без загиблих та травмованих. Дякую всім службам за оперативну роботу», — зазначив Райкович.

Нагадаємо, ввечері 28 червня російські війська також завдали ударів по Запоріжжю. У місті пролунало три вибухи.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1319
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