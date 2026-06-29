Росія атакувала один з обласних центрів України: що відомо

Ліквідація наслідків ворожого удару / © ДСНС

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Увечері 28 червня російські війська завдали удару по Кропивницькому. Під ворожою атакою опинилося одне з підприємств обласного центру.

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Після влучання на території підприємства виникла пожежа. До ліквідації загоряння залучили рятувальників, які повністю загасили вогонь. На щастя, жертв і постраждалих немає.

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«Рятувальники працювали пів ночі і успішно ліквідували загоряння. Найголовніше — обійшлося без загиблих та травмованих. Дякую всім службам за оперативну роботу», — зазначив Райкович.

Нагадаємо, ввечері 28 червня російські війська також завдали ударів по Запоріжжю. У місті пролунало три вибухи.

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