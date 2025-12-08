Росія атакувала Охтирську громаду трьома ударними БпЛА: є поранені, тривають рятувальні роботи

Охтирка / © фото з соцмереж

У ніч проти 8 грудня російська армія здійснила атаку трьома ударними безпілотниками по Охтирській громаді на Сумщині. Один із дронів поцілив у багатоповерховий житловий будинок.

Про це заявив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Попередньо п’ятеро цивільних отримали поранення та були госпіталізовані. Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу, їхній стан уточнюється.

На місці працюють аварійно-рятувальні служби, триває ліквідація наслідків удару, а також обстеження пошкоджених будівель.

За офіційною інформацією, удар був спрямований саме по цивільній інфраструктурі — у той час, коли люди спали у своїх домівках.

Влада закликає жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в безпечних місцях, адже загроза нових атак зберігається.