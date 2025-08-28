ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
427
1 хв

Росія атакувала парк швидкісних поїздів Інтерсіті+: в "Укрзалізниці" повідомили деталі

Є зміни у графіку руху потягів, один поїзд суттєво ушкоджено.

Світлана Несчетна
Росія атакувала парк швидкісних поїздів Інтерсіті+

Росія атакувала парк швидкісних поїздів Інтерсіті+ / © Укрзалізниця

У ніч проти 28 серпня російські війська здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під ударом був, зокрема, парк швидкісних поїздів Інтерсіті+.

Про це повідомляє «Укрзалізниця» у Telegram.

У компанії зазначають, що завдяки злагодженим діям залізничників — працівників депо — загорання на об’єкті вдалося ліквідувати. Один поїзд суттєво ушкоджено. Працівники завчасно перебували в укриттях, цілі.

«Ми робимо все можливе, аби максимальна кількість поїздів вийшла у рейси. Жоден рейс не буде скасований: для цього виводимо підмінний рухомий склад. Про затримки інформуватимемо, адже також триває відновлення ушкодженої інфраструктури», — заявили в УЗ.

Разом із тим, у зв’язку з пошкодженнями інфраструктури залізничного вузла у Козятині, низка поїздів ще прямує зміненим маршрутом.

Нагадаємо, що у ніч проти четверга, 28 серпня, Росія атакувала Київ балістикою: які наслідки.

