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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
901
Час на прочитання
1 хв

Ворожий дрон влучив у пасажирський потяг на Запоріжжі

Завдяки вчасному попередженню моніторингової групи людей вдалося евакуювати до укриттів.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Пошкоджений пасажирський поїзд

Пошкоджений пасажирський поїзд / © Укрзалізниця

Доповнено додатковими матеріалами

Внаслідок чергової ворожої атаки безпілотників у Запорізькій області зазнав пошкоджень пасажирський поїзд. Минулося без жертв завдяки оперативній евакуації.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Як зазначили в компанії, трагедії вдалося уникнути завдяки чітким діям моніторингової групи УЗ. Отримавши оперативне попередження, залізничники своєчасно евакуювали всіх пасажирів, а також локомотивну й поїзну бригади.

За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Наразі люди перебувають у безпечному укритті. Їх доправлять до Запоріжжя спеціальними автобусами, які оперативно організувала Запорізька обласна військова адміністрація (ОВА).

«Безпека пасажирів і працівників залізниці залишається нашим безумовним пріоритетом», — наголосили в «Укрзалізниці».

Як курсуватимуть поїзди далі?

Рух залізничного транспорту в регіоні не зупиняють, проте вносять корективи. Поїзди курсуватимуть за диспетчерським розкладом під посиленим контролем моніторингових груп.

Пасажирів, які планують рейси з або до Запоріжжя, просять уважно стежити за ситуацією та перевіряти персоналізовані сповіщення про можливі затримки чи зміни маршрутів у офіційному застосунку «Укрзалізниці».

Зазначимо, РФ полює на поїзди: в «Укрзалізниці» пояснили, як діяти пасажирам під час обстрілів.

Нагадаємо, Росія завдала понад 1000 ударів поспіль по Запорізькій області: є загиблий та багато поранених.

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Дата публікації
Кількість переглядів
901
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