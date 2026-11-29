Росія атакувала енергетику / © Facebook/ ДСНС України

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Росія завдавала ударів по підстанціях на Вінниччині, Кіровоградщині, Рівненщині, Харківщині, Одещині. Також ворог цілив у житлові будинки.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Загалом за тиждень окупанти випустили по Україні понад 1960 ударних дронів, більше ніж 1600 керованих авіабомб і 8 ракет. Росіяни намагаються скористатися наближенням холодів і атакувати енергетику та іншу критичну інфраструктуру. Зокрема, підстанції на Вінниччині, Кіровоградщині, Рівненщині, Харківщині, Одещині.

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Також було багато ворожих атак і по житлових будинках. Зокрема, вночі 29 листопада в Одесі російський дрон поцілив у багатоповерхівку. На жаль, загинула жінка.

У Запоріжжі вночі тривали пошуково-рятувальні роботи на місці скиду російських КАБів серед житлових будинків. Навколо жодного військового обʼєкта.

П’ятеро людей поранені. Серед них 14-річна дівчинка. ДСНС вдалося врятувати її з-під завалів. Але, на жаль, цим ударом Росія вбила її маму.

«Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Дякую всім ремонтним бригадам, нашим службам, які залучені до ліквідації наслідків цих атак. Дуже важливо, що всюди є вчасна допомога нашим людям. Хочу подякувати і воїнам, які захищають українське небо. Щодня працюємо, щоб підтримки було більше. Додаткові фінансові та оборонні пакети, передусім для зміцнення ППО, – це врятовані життя. Вдячний всім, хто допомагає», — написав Зеленський.

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Атаки РФ по енергетиці — останні новини

Російські атаки вночі 23 листопада пошкодили енергетичну інфраструктуру Одещини та Дніпропетровщини, спричинивши перебої з електропостачанням. Енергетики працювали над відновленням світла та усуненням наслідків ударів.

Окупанти 24 листопада завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Київської області. Внаслідок атак пошкоджень зазнали об’єкти у Вишгородському та Білоцерківському районах.

У ніч проти 25 листопада російські дрони атакували об’єкт енергетичної інфраструктури у Житомирському районі.

Ворог масовано атакував одну з теплоелектростанцій компанії ДТЕК. Внаслідок ударів об’єкт припинив генерацію електроенергії. Суттєво пошкоджено обладнання. У компанії зазначили, що це вже третя масована атака на її станції від початку листопада.

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