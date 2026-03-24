Росія атакувала Полтавщину: двоє загиблих, 11 травмованих

Пожежа / © ТСН.ua

У ніч проти 24 березня Полтавщина опинилася під ворожою атакою. Під час повітряної тривоги в області працювали сили протиповітряної оборони, а мешканців закликали перебувати в укриттях.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич

Станом на 3:25 було відомо, що в Полтавській громаді зафіксовано пошкодження житлових будинків та готелю. Також виникли пожежі. На місцях працювали всі екстрені служби.

Згодом ситуація ускладнилася. Станом на 3:40 повідомлялося, що внаслідок атаки загинули двоє людей, ще семеро отримали травми. Постраждалим надавали необхідну медичну допомогу.

Уже станом на 4:00 кількість травмованих зросла до 11 людей.

Наразі рятувальники, медики та інші профільні служби продовжують ліквідацію наслідків ворожого удару. Інформація про масштаби руйнувань та стан постраждалих уточнюється.

Загроза нового ракетного удару РФ

Раніше військовий експерт попередив, що чергова масована російська ракетна атака по Україні може статися протягом найближчих діб.

У моніторингових каналах з’явилася інформація, що одним із ключових об’єктів нової повітряної атаки РФ може бути центральний залізничний вокзал Києва. В «Укрзалізниці» прокоментували цю інформацію.